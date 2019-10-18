تراند اليوم : بعد بكائها.. فنانة إماراتية تصدم جمهورها بخلعها الحجاب...



واجهت الفنانة الإماراتية مشاعل الشحي، انتقادات لاذعة من قبل جمهورها بعد ظهورها من غير حجاب، معلنة تخليها عنه، ما أثار غضبًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات.

وظهرت الشحي في مقطع فيديو عبر تطبيق الصور والفيديوهات "إنستجرام"، دون حجاب، حيث بدت سعيدة بقرارها المفاجئ، دون إبداء أسباب تخليها عن الحجاب.

غير أن قرارها المفاجئ أثار صدمة واسعة بين رواد التواصل الاجتماعي، وسط اتهامات لها بالتلاعب بالحجاب، فيما تهكم بعضهم متوقعًا أن تعدل عن قرارها كما حصل في السابق.

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يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تطل بها الشحي كاشفة عن جزء من شعرها، ومؤخرًا تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق "إنستجرام" مقطع فيديو لها وزوجها الفنان أحمد خميس.

وظهرا فيه أثناء وجودهما في أحد الشوارع بالفلبين وهما يصاحبان إحدى الأغنيات عن طريق تحريك الشفاه. ولفتت الفنانة الأنظار بظهورها من دون غطاء الرأس تمامًا حيث اكتفت بوضع قبعة على شعرها الذي ظهر الجزء الأكبر منه.

وأطلق ذلك موجة من التعليقات خصوصًا أن مشاعل بكت في وقت سابق في مقطع مصور بسبب نشر فيديو لها من دون حجاب. لكن هذه المرة كشفت عن شعرها بشكل كامل، في قرار واضح بالتخلي عن الحجاب تمامًا.