بالصور.. "رحلة الزمن الجميل" ينير مسرح العرائس من جديد

انطلق، مساء أمس الخميس، عرض "رحلة الزمن الجميل" من إنتاج الفرقة يعود من جديد، على خشبة مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة. بالعتبة. " رحلة الزمن الجميل" من تأليف وأشعار يحيى زكريا ، موسيقى وألحان كريم عرفة ، أشرف على تصميم العرائس ناجى شاكر، ديكور محمد سعد، تنفيذ عرائس سامية عبد اللطيف، نحت محمود الطوبجي، والعرض فكرة وإخراج محمد نور. كريم عرفة ، أشرف على تصميم العرائس ناجى شاكر، ديكور محمد سعد، تنفيذ عرائس سامية عبد اللطيف، نحت محمود الطوبجي، والعرض فكرة وإخراج محمد نور.

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