فن ومشاهير

شاهد.. إليسا عن مظاهرات لبنان: قلبي معكن

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أعربت المطربة إليسا، عن إستيائها الشديد للمظاهرات التي تحدث بلبنان في الوقت الحالي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر".

كتبت إليسا في تدوينة عبر حسابها قائلة :" عم تابع أخبار بيروت

وأهلها بفخر، رغم إنو مظاهر الشغب واضح إنها مش من شغل الشباب الأوادم اللي عم يطالبو بحياة كريمة. صار الوقت تا الناس تستعيد شوي من كرامتها".

وتابعت :" هاي اول مرة بتمنى كون بـ لبنان قلبي معكن".

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وتظاهر آلاف الأشخاص في بيروت يوم الخميس احتجاجًا على إدارة الحكومة اللبنانية لأزمة اقتصادية في أحد أكبر الاحتجاجات التي يشهدها لبنان منذ سنوات مما دفع الحكومة لسحب رسوم جديدة مقترحة على مكالمات الواتساب.

 

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