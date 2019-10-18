الليلة.. عرض "سكة سفر" على مسرح الهوسابير

يقام مساء اليوم، الجمعة، عرض "سكة سفر"، على خشبة مسرح الهوسابير، وذلك في تمام السادسة مساءً.
ويناقش العرض فكرة الهجرة، وأهمية الجيش المصري، ومشكلاتالزواج والمعيشة التي تواجه أي شاب وتدفعه لمحاولة ترك بلاده والبحث عن عمل في أي بلدة أخرى لكن يكتشف في نهاية الأمر إنه كان مخطئا.
مسرحية "سكة سفر" من تأليف وإخراج وليد طلعت ومن المقرر عرضها 3 مرات أسبوعيًا، ويشارك بها عدد كبير من الممثلين بجانب الفنان حازم إيهاب.
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