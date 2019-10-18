الليلة.. علي قنديل يحيي حفلًا جديدًا بساقية عبدالمنعم الصاوي

يستعد الفنان علي قنديل، لإحياء حفل جديد كوميدي بساقية عبدالمنعم الصاوي، وذلك بقاعة النهر اليوم الجمعة الموافق 18 من أكتوبر، في تمام الساعة

السابعة مساءً.

يذكر أن الفنان على قنديل هو الاستاند أب كوميدى الأول فى مصر منذ 9 سنوات

تقريبًا، يمارس على قنديل فن الاستاند أب كوميدى، وهو صاحب حملة عايز مسرح التى أطلقها على الفيس بوك منذ عامين ويطالب فيها بمسرح يكون وجهة للفنانين والمبدعين الشباب لتسخير طاقتهم واستغلالها.