طرح الفنان العالمي مارلين مانسن أحدث كليباته بعنوان "God's Gonna Cut You Down"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، والكليب من إخراج تيم ماتيا.
ومن ناحية أخرى يستعد مانسن لطرح ألبومه الجديد،والذي لم يتم الاستقرار على اسمه حتي الآن، كما تم الإنتهاء من تسجيل معظم أغاني الألبوم، ومن المقرر طرحه في الأسابيع القليلة المقبلة.
يذكر أن مارلين مانسن، طرح سابقًا ألبوم بعنوان "Heaven Upside Down"، ويضم الألبوم 10 أغاني أبرزهم: "KILL 4 ME"، "SAY 10"، وتم طرحهم على هيئة فيديو كليب، بالإشتراك مع النجم العالمي جوني ديب، كما حقق الألبوم نجاحًا باهرًا، منذ طرحه بالأسواق العالمية.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. مارلين مانسن يطرح أحدث كليباته "Cut You Down" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.