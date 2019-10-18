سوزان نجم الدين : الأزمة السورية سبب حرماني أولادي وفكرت بالانتحار

كتب امير فتحي في الجمعة 18 أكتوبر 2019 12:56 مساءً - “كشفت الممثلة السورية سوزان نجم الدين، في البدابة سبب عدم دفاعها عن الممثلة نسرين طافش منذ أن تعرضت لانتقادات عدة.
وأكدت نجم الدين أن الأزمة السورية هي السبب وراء حرمانها من رؤية أولادها المقيمين في أميركا.
وأشارت إلى أن عدم رؤية الأولاد منذ 4 سنوات تحوّل إلى وجع كبير تمركز في قلبها.
كما كشفت نجم الدين عن السبب وراء تفكيرها بالانتحار يوما، وعن ما إذا ندمت بوما لأنها أنجبت أولادها.
وفي الختام تناولنا موضوع الجوائز التي حصلت عليها، وحياتها العاطفية.
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