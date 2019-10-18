كتب امير فتحي في الجمعة 18 أكتوبر 2019 12:56 مساءً - بعد أن انتشر مقطع فيديو يظهر المواطن جوزيف إيلي وهو يلتقط طفلاً سقط من شرفة منزله في منطقة الدورة – برج حمود، التقى طوني خليفة عائلة الطفل، ومنقذه وهذا ما قاله عن تلك الحادثة:



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كانت هذه تفاصيل خبر طفل سقط من شرفة منزله وبقي على قيد الحياة.. شاهدوا ماذا قال الرجل الذي انقذه؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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