20 موسيقيا يواجهون القمع في تركيا بأغنية "سوسامام"

رغم حملات القمع المستمرة في تركيا، لا يزال هناك بعض الذين يواصلون رفع أصواتهم، وبينهم مجموعة من 20 موسيقيا اجتاحوا تركيا في الآونة الأخيرة بأغنيتهم المصورة "سوسامام"، وهي كلمة تركية تعني "لا يمكنني أن أصمت".

وتستدعي الأغنية التي تستغرق 15 دقيقة مظالم الموسيقيين في ظل الوضع الحالي في تركيا، والعالم.

وأطلقت الأغنية في 6 سبتمبر/أيلول، وخلال أسبوع واحد، سجلت 20 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب".

ويقول فؤاد إرجين، وهو واحد من المغنين المشاركين في الأغنية: "أصبح المشروع برمته لسان حال الناس في البلاد. سئم الناس هذا".

ويقول مغني الراب، الذي يبلغ من العمر 46 عاما، إن زميله مغني الراب سانيزر طلب منه اختيار مشكلة يسلط الضوء عليها في الأغنية. واختار إرجين قضية البيئة.

ويصرخ إرجين في الأغنية: "الإنسان هو الطفيل الأكبر، فقط، انظر إلى الكوكب!"، حيث يشكو هو ومغنو الراب الآخرون من الجفاف والتلوث وتدمير كوكب الأرض.

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ويقدم كل موسيقي شكوى تتعلق بموضوع مختلف، بما في ذلك المحسوبية والتغير المناخي وحقوق المرأة والتعليم والعدالة، وتركيزهم الرئيسي على تركيا، ولكن جميع هذه الموضوعات ذات نطاق عالمي.

ومن أكثر المشاهد قسوة في الفيديو، مشهد لزنزانة سجن، حيث يجلس المغني سانيزر على الأرض مع سجين آخر.

ويغني سانيزر على موسيقى الراب: "ماتت العدالة. التزمت الصمت وشاركت حتى وصل الأمر إليّ، الآن أنا خائف جدا من إرسال تغريدة، وصل بي الحال إلى الخوف من شرطة بلدي".

وينظر السجين الآخر إلى سانيزر، ويقول: "أنت من صنعت هذه الصورة المرعبة.. العدالة التي كان من المفترض أن تحميك ستأتي وتطرق بابك، ستكسر الباب! أنت لم تقل كلمة، ويعني هذا أنك مذنب".

وتظهر المرأة الوحيدة المشاركة في الأغنية المصورة، وهي دنيز تيكين، وهي تجلس وحيدة تمسك بجيتارها فوق خشبة المسرح وتغني عن حقوق المرأة.

وتقول تيكين: "لم أجبر قط على الزواج، ولم يكن هناك أي إساءة في منزلي، ولم يتم حبسي قط في غرفتي، (...) لم أحترق قط من الكراهية، ولم أتعرض للحرق مطلقا حتى الموت، لم يكن لدي إخوة أو أخوات، ولم أخف قط من أخي الأكبر، ولم يتم إخراجي قط من المدرسة، ولم أتعرض للقتل".

وبعد الجزء الخاص بتيكين، يعرض الفيديو قائمة بأسماء نساء تعرضن للقتل في تركيا.

ويقول الفنانون إن أغنيتهم تمثل وجهة نظرهم بشأن العالم والوضع في تركيا، لكن البعض يقول إنها لا تمثل فقط نقدا للحكومة، بل تنتقد أيضا لامبالاة الأتراك في ظل الحكومة. أما الرسالة الأساسية في الفيديو فهي: "افعل شيئا ما".