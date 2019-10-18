القاهرة - لايف ستايل
أقام مهرجان الموسيقى العربية مؤتمراً صحفياُ للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ28 والمقرر إقامتها في الفترة من 1 إلي 12 نوفمبر المقبل.
وكان من ضمن تفاصيل الدورة هو مشاركة الفنان محمد منير في المهرجان لأول مرة وتكريمه عن مجمل أعماله.
وقال حلمي بكر أن مشاركة محمد منير في مهرجان "الموسيقى العربية" في الدورة الـ28 هو تعبير عن الحداثة وتمثيل لصوت الجمهور وبلأخص فئة الشباب الممثل لفئة كبيرة من جمهور محمد منير.
وأضاف حلمي بكر أن محمد منير قدم العديد من الأغاني التراثية والنوبية المحفورة في أذهان التاريخ، وله جمهور عريض من جميع أنحاء العالم.
وأنهى حلمي بكر حديثة أنه لا يوجد مانع لديه مشاركة العديد من الفانيين ذو الطابع المختلف بمهرجان الموسيقى العربية أمثال محمد منير وعمرو دياب هوغيرهم طالما ما سيقدموه متماشيً مع روح المهرجان، وأنه سيتم الاستفادة من جمهورهم العريض في العالم لتحقيق الإنتشار الواسع للموسيقى العربية.
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كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على رأي حلمي بكر في مشاركة محمد منير وعمرو دياب في مهرجان الموسيقى العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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