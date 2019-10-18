نانسي عجرم تصل الرياض استعدادًا لتقديم حفلة غنائية

وصلت النجمة اللبنانية نانسي عجرم إلى المملكة العربية السعودية؛ استعدادا لإحياء حفل غنائي في حفلات موسم الرياض 2019، تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية. ونشرت نانسي عجرم، صورة لها من العاصمة الرياض، عبر صفحتها على موقع "إنستغرام "، وعلقت قائلة: "هنا الرياض". وكانت نانسي عجرم قد أحيت مساء الجمعة الماضي حفلا غنائيا ضخما داخل "جامعة الدلتا" على ساحل مدينة جمصة بحضور غير مسبوق من الطلاب من مختلف المراحل والكليات. قد يهمك ايضاً: موعد حفل تامر حسني ونانسي عجرم في الرياض نانسي عجرم تفتتح العام الدراسي في محافظة مصرية خلفًا لـ"إليسا"

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