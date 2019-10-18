تعرف على موعد حفل إليسا في الإسكندرية

تستعد الفنانة إليسا لإحياء حفل غنائي جديد في الإسكندرية، في 12 ديسمبر المقبل، بأحد نوادي الإسكندرية. ونشرت إليسا البوستر الدعائي للحفل عبر صفحتها الشخصية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام". وتقدم إليسا، خلال الحفل، باقة متنوعة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة التي يتفاعل معها الجمهور، إضافة إلى أغاني ألبومها الأخير "إلى كل اللى بيحبوني" الذي طرحته العام الماضي، وكشفت عن إصابتها بمرض سرطان الثدي بالتزامن مع طرحه. من ناحية أخرى، تستعد إليسا لطرح أحدث ألبوماتها الغنائية في نهاية العام الجاري، بالإضافة إلى حفلها الغنائي على مسرح "Olympia Hall"، المقرر إقامته في العاصمة الفرنسية باريس، في مطلع نوفمبر المقبل. قد يهمك أيضاً :