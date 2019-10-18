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شكرا لقرائتكم خبر عن صبرى فواز: البطولة المطلقة شاغلانى دايما.. بس هعمل إيه؟! والان مع تفاصيل الخبر
أخرجت 34 مسرحية وأتمنى تقديم عرض مسرحى «ميوزيكال» أنا ممثل محظوظ بسبب مشاركتى فى ليالى الحلمية وامرأة من زمن الحب
أحد الوجوه الذين ظهروا ضمن كتيبة القادمين من بعيد، أمثال خالد صالح وسيد رجب، تتساءل وأنت تشاهده يتلون بين شخصياته «الراجل ده كان فين من زمان» رغم مشاركته فى علامات الدراما المصرية مثل ليالى الحلمية والوسية وغيرها، يمتلك موهبة الممثل الواعى وحس الكوميديان، فتبكى وتضحك على اختلاف شخصياته، إنه النجم صبرى فواز الذى أجرينا معه هذا الحوار وأفصح خلاله عن بداياته فى محافظة كفر الشيخ حتى أصبح وجها مألوفا للجمهور، بجانب أعماله المقبلة وذكرياته مع المسرح.من أين بدأت حكاية الممثل والفنان صبرى فواز؟الحكاية بدأت من مسرح المدرسة، دخلت فيه مطلعتش، ومن بعده فرقة مسرح كفر الشيخ – مسقط رأسى – بعدها التحقت بكلية الآداب قسم المسرح جامعة الإسكندرية، ثم التحقت بمعهد الفنون المسرحية ولم أنتظم فى الدراسة لأننى كنت أعمل وقتها عشان آكل عيش فاشتغلت فى سنترال عشان أصرف على نفسى، ولم أنتظم فى الحضور فحرمونى من دخول الامتحان. كانت لك تجارب فى الإخراج المسرحى.. حدثنا عن هذه المرحلة؟بدأت تجربة الإخراج من قسم المسرح بكلية الآداب، وكان أول عرض من إخراجى بعنوان «العُرس» ثم مسرحية «ياسين وبهية» لنجيب سرور ، وبعد تخرجى كان الإخراج يشغلنى أكثر من التمثيل، فأخرجت فى الجامعات والمدارس والشركات والأندية، وأخرجت 34 مسرحية فى هذه الفترة معظمها مع الهواة باستثناء 4 مسرحيات. بماذا تدين للمسرح بعد وصولك للنجومية؟أخرجت 34 مسرحية وكل مسرحية فيها 7 شخصيات على سبيل المثال، وكل شخصية تمر بـ50 انفعالا، أنا مثلت كل هذه الأدوار وأنا بخرج، عشان كدة مفيش انفعال لم يمر علىَّ، وده نفعنى جدا فى التمثيل، لذلك لو الناس ترانى ممثلا جيدا فالفضل يعود للمسرح يمكن مدانيش فلوس ولا شهرة بس ادانى حرفية الممثل. المسرح يشهد رواجا هذه الأيام بعد عودة الفخرانى وهنيدى وصبحى.. هل تشعر بالحنين لخشبة المسرح ممثلا أو مخرجا؟المسرح بدأ يتعافى فعليا، وأتمنى العودة للخشبة مرة أخرى، ودعنى أصارحك أننى دائما لدى مشروع مسرح لكن أنتظر الوقت المناسب. وما هو المشروع المسرحى الذى تحلم بتقديمه؟نفسى أقدم عرضا مسرحيا «ميوزيكال» سواء من إخراجى أو بطولتى، لكن لا يمكن أن أخرج وأمثل فى نفس الوقت. رغم موهبة صبرى فواز الكبيرة إلا أنه لمع متأخرًا.. ما السبب؟ليس صبرى فواز فقط، فهناك خالد صالح وسيد رجب وبيومى فؤاد على سبيل المثال لا الحصر، والسبب فى وجهة نظرى أن الدراما فى ذلك الوقت كانت ضيقة تعتمد على البطل والبطلة فقط، لكن الآن قماشة الدراما أصبحت عريضة تستوعب كل الشخصيات.
الكثير لا يعرف أنك شاركت فى علامات الدراما المصرية مثل ليالى الحلمية.. حدثنا عن مشاركاتك الدرامية الأولى..
خلال أيام سأبدأ تصوير مسلسل ملاك، تأليف حسان الدهشان، وإخراج إبراهيم فخر، بطولة كريم فهمى، أيتن عامر، محمود عبد المغنى، أميرة العايدى، فراس سعيد، أسماء جلال.
ماجد الكدوانى، سيد رجب، بيومى فؤاد، أسماء أبو اليزيد، محمد فهيم، ود.علاء قوقة، وأتمنى أن أجمع كل هذه الأسماء فى عمل مسرحى واحد أتوقع له «يكسر الدنيا».
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