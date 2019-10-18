شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مي عمر بالملابس الإغريقية أثناء زيارتها لليونان بصحبة محمد سامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الفنانة مي عمر بشكل جديد ومختلف أثناء زيارتها لليونان بصحبها زوجها المخرج محمد سامى، وارتدت الملابس الإغريقية التى تشتهر بها الحضارة اليونانية القديمة.

ونشر محمد سامى مقطع فيديو يجمعه بزوجته مى عمر أثناء سيرهما فى شوارع اليونان وتظهر خلاله مى عمر ترتدى الملابس اليونانية القديمة، وذلك عبر حسابه الشخصى على إنستجرام.

وفى سياق آخر، انتهى محمد سامي من كتابة أول 5 حلقات من مسلسل "البرنس" الذى يقوم بإخراجة فى رمضان المقبل، وهو من بطولة النجم محمد رمضان، ومن انتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار شعبي اجتماعي.

مسلسل "البرنس" يجمع محمد رمضان وسامى للمرة الثانية بعدما قدما سوياً مسلسل "الأسطورة" وحققا نجاحاً كبيراً وقت عرضه، وشارك فى بطولته فردوس عبد الحميد ، مى عمر، روجينا، هادى الجيار وأخرون.