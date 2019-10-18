شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم تصل السعودية لإحياء حفلها ضمن فعاليات موسم الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم صورة عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام أثناء وصولها مطار الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن تحيى نانسى عجرم حفلها الأول بالسعودية اليوم ضمن فعاليات موسم الرياض المقام حالياً فى اثنى عشر مكانا مختلفاً.

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وتشهد المملكة العربية السعودية موسما زاخرا بالفعاليات تحت رعاية هيئة الترفيه وهو "موسم الرياض" الذى انطلق فى 15 أكتوبر ويستمر حتى 15 ديسمبر، من المتوقع أن يستقطب هذا الموسم ما يقارب 20 مليون زائر.



نانسي عجرم اثناء وصولها مطار الرياض

ويضم موسم الرياض الكثير من الفعاليات الترفيهية، الرياضية والعروض المسرحية والموسيقية وعروض الأزياء والسيرك والخدع البصرية والألعاب وافتتاح مطاعم عالمية وغيرها الكثير، وتقام مهرجانات الرياض تلك في 12 مكان مختلف في المدينة من الحى الدبلوماسى، الجنادرية، بوليفارد الرياض، ملعب الملك فهد الدولي، حي المربع، حي الملز، وادي حنيفة، نوفا، قصر الحكم، الثمامة والدرعية.