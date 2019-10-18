كتب امير فتحي في الجمعة 18 أكتوبر 2019 11:50 صباحاً - يتواجد المخرج المصري محمد سامي برفقة زوحته الفنانة مي عمر في اليونان، حيث يمضيان إجازتهما سويا وتستكمل مي احتفالاتها بعيد ميلادها. وشارك محمد سامي متابعيه بفيديو نشره عبر حسابه على انستغرام ظهر فيه مع زوجته مي عمر التي ارتدت فستانا إغريقيا. وقال محمد سامي أنها فاجأته بقرارها أن تتحول إلى فتاة إغريقية واشترت هذا الفستان الذي يتناسب مع أجواء اليونان”. واختتم محمد سامي كلامه بالقول “علشان تعرفوا أنا بعيش إيه”.

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد… محمد سامي يشتكي من فستان مي عمر: “علشان تعرفوا أنا بعيش إيه” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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