كتب امير فتحي في الجمعة 18 أكتوبر 2019 11:50 صباحاً - تتواجد الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في السعودية من أجل إحياء حفل غنائي سيجمعها بالفنان تامر حسني، وعلى الرغم من أنها ليست موجودة في لبنان إلا أنها عبّرت عن دعمها الكامل للشعب اللبناني في ظل الأوضاع الراهنة التي يعيشها.

وغردت عجرم قائلة: ” كل لحظة وكل تكة قلبي مع بلدي.. نحنا شعب بيستاهل يعيش وحقنا نعيش بكرامة. الله يحمي لبنان”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نانسي عجرم من السعودية: قلبي مع بلدي.. الله يحمي لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.