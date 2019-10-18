استقالة رئيس شركة الطيران المالكة لطائرة "فيديو محمد رمضان"

قدم الطيار رشدى زكريا، رئيس مجلس إدارة شركة سمارت للطيران، المالكة للطائرة التي ظهر الفنان محمد رمضان في مقطع فيديو وهو يقودها، باستقالته إلى وزارة الطيران المصرية، مساء الخميس.

وظهر الفنان المصري محمد رمضان في مقطع فيديو، الأسبوع الماضي، وهو يجلس محل الطيار المساعد على متن طائرة تابعة لشركة سمارت للطيران، وأثار المقطع جدلا كبيرا على مواقع التواصل.

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وكانت وزارة الطيران المدني، قررت الخميس إلغاء رخصة الطيار قائد الرحلة الخاصة بالفنان محمد رمضان، مدى الحياة، ومنعه من تولي أي أعمال مستقبلية تخص الطيران المدني سواء إدارية أو فنية، وكذلك سحب رخصة الطيار المساعد لمدة عام.

وقالت الوزارة في بيان، إن الفريق يونس المصري، وزير الطيران، أصدر تعليماته بخصوص الواقعة من منطلق مسؤولية الوزارة عن السلامة الجوية بجمهورية مصر العربية وإجراء التحقيقات اللازمة للوقوف على ملابسات تلك الواقعة، وبناء على نتائج التحقيقات وبعد التأكد من ثبوت ارتكاب مخالفات لقوانين الطيران المدني المصري اتخذت الوزارة إجراءات رادعة حيال ما حدث.

وأكدت الوزارة أن واقعة الفيديو مجرد "عمل فردي" ولا يدل في العموم على عدم انضباط والتزام الطيارين المصريين بمعايير الأمن والسلامة الجوية، مشددة على أنه لا تهاون مطلقاً مع أي خلل أو استهتار أو تجاوزات لتلك المعايير.