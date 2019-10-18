Oct 18, 2019
يعيش أبطال عمل مسلسل “بالقلب” حالة من السعادة الخاصة مع تألق ونجاح العمل، والذي يعرض حاليا على شاشتي الـLBC وLDC، حيث تضج مواقع التواصل الإجتماعي بأحداث المسلسل الشيقة وأداء الأبطال المميز، لا سيما أداء الممثلة سارة أبي كنعان التي لفتت الأنظار منذ الحلقات الأولى وأثبتت بجدارة أنها تستحق أدوار بطولة.
وفي التفاصيل، تلعب سارة دور “ديانا” التي ترفض تحمّل تداعيات ما قامت به والدتها “أمال” على حياتها وحياة حبيبها “ناهي” (وسام فارس) والذي أيضا ترك رسائل كبيرة بنفس المشاهد بعد وفاته برصاصةٍ طائشة أنهت دوره في الحلقات الأولى من المسلسل.
في هذا السياق، تؤكد سارة أن الحبكة الدرامية الشيقة للمسلسل دفعتها لإعطاء أفضل ما لديها وأعربت عن سعادتها بالأصداء الإيجابية حول دورها وأدائها من قبل المشاهدين، كما وعدت المشاهدين بأن الحلقات القادمة ستكون شيقة وبوتيرة أحداث مفاجئة.
من جهة أخرى، أعلنت سارة عن مشاركتها بمسلسل “آخر الدني” الى جانب الممثل وسام فارس بدور بطولي آخر، حيث ستؤدي دور “سيرين” التي يجمعها علاقة غرامية مع “سامي” المصور والمخرج ويتخلل العلاقة مشاكل كبيرة.
يذكر أن “آخر الدني” هو دراما اجتماعية من انتاج قناة الجديد بمعالجة درامية لـ نادين جابر وسيف حامد، كتابة خالد ابراهيم، واخراج اياد نحاس.
كانت هذه تفاصيل خبر “بالقلب” يحطم الأرقام القياسية.. وهذا ما قالته بطلة العمل سارة أبي كنعان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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