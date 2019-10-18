نيكي ميناج تتراجع عن قرارها بشأن زيارة السعودية.. ما الذي أغراها؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أشعلت نجمة الروك الأمريكية نيكي ميناج مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان رغبتها في زيارة السعودية خلال وقت قريب، خاصة بعد أزمة إلغائها حفلها بالسعودية، بحجة رغبتها في التفرغ لأمور حقوق الإنسان والمثليين.

وتداولت إحدى الصفحات المهتمة بالمشاهير عبر إنستغرام مقطع فيديو ظهرت خلاله "ميناج" تتحدث عن رغبتها في الذهاب إلى السعودية خلال الفترة المقبلة، مُعبّرة عن حبها للشعب السعودي.

ورفض الجمهور السعودي رغبة "ميناج" في زيارة السعودية، خاصة بعد قيامها بإلغاء حفلة كانت مقررة في 18 يوليو الماضي بمدينة جدة بالسعودية، مبررةً هذا القرار برغبتها في الإعراب بوضوح عن دعمها لحقوق المرأة والمثليين وحرية التعبير.

وكانت نيكي ميناج قد قرّرت الاعتزال من أجل تكوين عائلة، قائلة: "أعلم أنكم سعداء الآن، ولمعجبي، حافظوا على أغاني ورددوها حتى يوم مماتي.. لم يتمكن أحد من التفوق علي، أحبكم إلى الأبد".