روان بن حسين تُثير الشكوك حول حملها.. وهذا ما تتتمناه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اعتادت الفاشينيستا الكويتية الشابة روان بن حسين، إحداث جدل كبير من خلال ظهورها عبر قنوات التواصل الاجتماعي، فتارة تعلن خطبتها ثم تضج السوشال ميديا بمعركتها مع خطيبها وانتهاء العلاقة، ثم تخرج وتكشف عن زواجها بشكل مفاجئ، وغيرها من الأفعال المثيرة للجدل الأخرى.

وهذه المرة، أثارت "روان" شكوك متابعيها حول حملها، من خلال ردها على بعض أسئلة جمهورها، حين وجّه أحدهم إليها سؤال قائلاً: هل إنتي حامل؟، لتجيبه "روان" قائلة: "من وين عرفت"، ثم يسألها عن عدد الأطفال التي تتمنى أن تنجبهم بالمستقبل، لتبين أنها تتمنى إنجاب بنتين وولد.

أصبح لسان حال رواد التواصل الاجتماعي، بعد رؤية تداول مقطع فيديو لـ"روان"، تلمح فيه إلى حملها، هو متى تزوّجت؟، حيث إن الفاشينيستا الكويتية الشابة لم تفصح عن زواجها إلا من خلال فيديو قصير لها، بينما لم يكن هناك حفل زفاف أو صورة لهما.

Advertisements

جدير بالذكر أن روان بن حسين كانت قد وجهت نداء عاجلاً لجمهورها المصري للمساعدة في تقديمها إلى عدد من المخرجين حتى يعطيها أحدهم الفرصة لبطولة فيلم أو مسلسل رمضاني مؤكدة أنها تجيد التمثيل.