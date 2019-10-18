الكشفُ عن تفاصيل زفاف جينيفر لورانس.. وهذا هو خطيبها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعتزم الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار جينيفر لورانس، 29 عامًا، وخطيبها كوك ماروني، 34 عامًا، عقد قرانهما في يوم السبت المقبل 19 أكتوبر، أمام 150 ضيفًا في مكان رائع بولاية رود آيلاند، بعد ارتباط دام ثمانية أشهر.

واستعانت لورانس بمساعدة من منظّم حفلات الزّفاف مارك سيد لوضع ترتيبات الحفل، بحيث يليق بالحضور من أصدقائهم وعائلتهم، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وذكرت الصحيفة نقلًا عن مصدر مقرّب من العروسين، بأنّ حفل الزّفاف سيحوي قائمة شهيّة تمّ إعدادها لتناسب أذواق الجميع، مع كوكتيلات خاصّة.

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ووفقًا لـ TMZ، سيتمّ استقبال الضّيوف بصواني من المقبّلات اللذيذة بما في ذلك الكعك المسطح بالبطاطا الحلوة مع صفار البيض الشّافي وبطن لحم الخنزير المدخّن مع التّفّاح المخلّل.

وكانت مجلة Us Weekly قد قالت في وقت سابق، إنّ حفل زفاف الثنائيّ يمكن أنْ يكون في أيّ يوم الآن، مؤكّدة في تقرير لها أنّ زواجهما هذا الشّهر، وذلك بعد أنْ ظهر الثنائيّ في مكتب الزّواج في مدينة نيويورك في 16 من سبتمبر الماضي.