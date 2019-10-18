عادل كرم يعود بموسم جديد من "بيت الكل"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: يُطلّ الفنان عادل في الموسم الثاني من برنامجه "بيت الكل" هذا الأسبوع، ليفتتح أولى حلقاته مساء اليوم الجمعة في سهرة يستضيف خلالها الإعلامي جو معلوف والموسيقي هادي شرارة.
يشار إلى أن مسلسل "بيت الكل" برنامج موجّه& إلى العائلة اللبنانية والعربية، بجميع الفئات العمرية. وهو يُعرّض مساء كل يوم جمعة بتمام التاسعة والنصف عبر شاشة mtv اللبنانية.
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