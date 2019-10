شكرا لقرائتكم خبر عن قتل وانفجارات وجيوش.. أمازون تروج لآخر مواسم The Man in the High Castle والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة أمازون عن فيديو ترويجى جديد للموسم الرابع والأخير من مسلسلThe Man in the High Castle، والمقرر بدء عرضه 15 نوفمبر المقبل. بناءً على رواية Philip K. Dick، ويدور مسلسل الدراما حول تاريخ بديل حيث فازت قوى المحور فى الحرب العالمية الثانية، ويشمل فريق عمل المسلسل أليكسا دافالوس ولوك كلينتانك وروبرت إيفانز وكاري هيرويوكي تاراوا وجويل دي لا فوينتي وروفوس سيويل، حسبما نشر موقع "tvseriesfinale". كما أعلنت شبكة أمازون عن عرض الموسم الثالث والجديد من مسلسل الدراما الشهير The Marvelous Mrs. Maisel يوم 6 ديسمبر المقبل. Advertisements يذكر أن للمسلسل حصل على تقييم 8.8 عبر موقع IMDB، التريلر الرسمى للموسم الجديد الذى ضم العديد من الأحداث التى كان يترقبها عشاق المسلسل. مسلسل "The Marvelous Mrs. Maisel " هو من بطولة راشيل بروسنهان، ويشاركها عدد كبير من النجوم العالمين، ومن أبرزهم أليكس بورستين وتونى شلهوب ومايكل زيجين وغيرهم. بالإضافة إلى كانت قد أعلنت شبكة أمازون برايم عن تجديدها مسلسل الجريمة Absentia بطولة ستانا كاتيك، باتريك هوسنجر، كارا ثيوبولد، نيل جاكسون، أنجيل بوناني، ريتشارد براك، رالف إينسون، بول فريمان، برونو بيشير، ماثيو لو نيفيز، ناتاشا ليتل، وباتريك مكولي لموسم ثالث. ويدور مسلسل الجريمة Absentia حول قضايا الاختفاء الغامض وبالتالى تعود العميلة الخاصة إميلى بيرن لمكتب التحقيقات الفيدرالى للعمل، وأثناء تعقبها لقاتل متسلسل من بوسطن، تختفى إميلى، ويتسبب ذلك فى إعلان موتها، لكن بعد ست سنوات، وجدت إميلى تعيش فى مقصورة بـ الغابة، وعند عودتها إلى منزلها تجد إميلى زوجها فى انتظارها، لكنها أصبحت المشتبه الأول فى عديد من قضايا القتل.

