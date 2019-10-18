وصفوا الحكومة بالظالمة.. هكذا تفاعل نجوم الفن مع مظاهرات لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تفاعل نجوم الفن في لبنان، مع الحراك الشعبي الحاص في لبنان ضد الحكومة اللبنانة والضرائب التي فرضتها الحكومة على البنزين وخدمات الاتصالات الإلكترونية مثل "واتساب".

ونرصد لكم أبزر ما قاله نجوم الفن:

الفنانة يارا نشرت عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة كتبت فيها: "حَلّنا نكون شعب بيعرف مصلحتو، بيعرف الصحّ من الغلط، المقبول من اللي مش مقبول، المنيح من العاطل... حَلّنا نردّ هالبلد على السكّه الصّحيحة، نرجع نعملو بيشبهنا من بعد ما عملوه ما بيشبهنا...إلنا مدّه عايشين بالمش مقبول. حلّلا بقى".

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أما الفنانة مايا دياب، فدعت جمهورها للنزول إلى الشارع، وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة قالت فيها: أنا جاهزة للنزول إلى الشارع مين متلي؟؟ ثورة لبنان، لبنان ينتفض".

ونشرت الفنانة ميريام فارس تغريدة مختصرة قالت فيها: "يارب أنت القوي عالظالم وشعبي هو المظلوم".

الفنان راغب علامة ألقى باللوم على الحكومة وكتب: "باختصار... إنها دولة فاشلة.... انه نظام فاشل... انهم حكام فاشلون.. نقطة عالسطر".

الفنان رامي عياش، وجه رسالته للحكومة: "أوعى تلعبوا بلقمة العيش، نحن الوطن، أجا وقت نحاسب".