"مات خطيبي وأخاف من السحر".. أبرز تصريحات حورية فرغلي في عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تحتفل الفنانة حورية فرغلي اليوم الجمعة بعيد ميلادها.

حورية فرغلي من مواليد 18 أكتوبر 1977، في الإمارات وعاشت هناك سنوات طويلة، درست إدارة الأعمال بإنجلترا، وعادت إلى مصر.

حصلت على لقب ملكة جمال مصر عام 2002، اتجهت للتمثيل عام 2010، وقدمت عددًا من الأعمال السينمائية والتليفزيونية أبرزها: ساحرة الجنوب، كلمني شكرًا، حكايات بنات، مملكة الغجر، طلق صناعي.

نستعرض في السطور التالية أبرز تصريحات حورية فرغلي خلال لقاءاتها التليفزيونية في كل من برامج "أنا وأنا، بوضوح، هنا العاصمة":

- شعرت بالوحدة لأن والدتي ووالدي لكل منهما حياته الخاصة.

- منذ أن كان عمري 12 عامًا وأنا أصرف على نفسي، من خلال مرتب شهري من منتخب الإمارات للناشئين.

- والداي انفصلا وعشت طفولة سيئة.

- تمنيت أن يكون لي عائلة خاصة، وللأسف لم يحدث.

- أشعر بالغضب من مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما يُكتب عني.

- عشت حياتي ما بين لندن والإمارات.

- كنت بطلة الوطن العربي في الفروسية.

- قبل زفافي بيوم توفي خطيبي بالإمارات، لذا عدت إلى مصر.

- كُسرت أنفي بسبب سقوطي من على الحصان.

- أجريت عملية في أنفي تسببت لي في مشكلة بالتنفس، وعندما أردت إصلاح الوضع فشلت.

- لا أحد يعرف شيئًا عن كم العمليات التي أجريتها في أنفي ولا عن كم الآلام التي عانيت منها.

- قيل عني إنني أجريت عمليات تجميل في أنفي، لماذا قد أفعل ذلك وانا كنت ملكة جمال مصر؟

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- كنت سأعتزل التمثيل وسألت الجمهورعن إن كان شكلي يزعجهم وأكدوا لي إنهم يحبوني لفني.

- يارب يعيش ما أعيشه.. هذه دعوتي لمن قال عني أنني أجريت عمليات تجميل.

- استأصلت الرحم بسبب أورام ليفية وليس سرطان كما أشاع.

- أخاف من السحر وعثرت على عمل محتواه أن أصبح مريضة ولا أتزوج أو أنجب.

- أتمنى أن أتزوج شخصًا يقولي لي دائمًا إنه يحبني.

- لدي أخ شقيق وأخت من والدتي وأخ وأخت من والدي.

- أحب الخل وأشرب زجاجة كاملة منه.

- أنا انطوائية وخجولة في الحياة العادية، وليس أمام الكاميرا.

- لا أثق في الحديث مع أحد لذلك أتحدث مع نفسي في المرآة.

- الحيوانات والخيل هما الذين أثق بهم.

- لم أتعرض لمعاكسة ولم يتقدم لي عريسًا طوال حياتي.

- أصبت بديسك في ظهري ومنعني ذلك من قفز الحواجز بالحصان.

- تمنيت التمثيل أمام رشدي أباظة، وحاليًا أتمنى أن أمثل مع محمود حميدة والسقا وأحمد عز.

- شخصيتي في حكايات بنات هي شخصيتي الحقيقية.

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