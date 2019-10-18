محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
قالت الفنانة فالري أبو شقرا، إن زواجها سيكون شهر يونيو المقبل.
وأضافت فالري أبو شقرا في تصريحات لموقع "et" بالعربي أنها تستعد لتجهيزات الزفاف واختيار مكان شهر العسل والأزياء التي سترتديها.
وتابعت فالري أبو شقرا، انها بدأت تصوير الجزء الثاني من مسلسل "ما فيّي" وشخصية "يسمة"، وسيتم عرض المسلسل في بداية السنة القادمة.
ونفت الفنانة فالري أبو شقرا، انضمامها لأسرة مسلسل "الهيبة4"، مؤكدة أنه لم يتواصل معها احد.
وانضم للجزء الثاني من المسلسل وسام بريدي، في أول أعماله التمثيلية، والمسلسل من إخراج رشا هشام شربتجي.
يُذكر أن فالري أبو شقرا درست إذاعة وتلفزيون في الجامعة اللبنانية الأمريكية في بيروت، وشاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان وحازت على اللقب، ومثلت بلدها لبنان في مسابقة ملكة جمال العالم عام 2015 وحلت ضمن الـ 5 الأوائل، وحصلت على لقب أجمل وجه لعام 2015
كانت هذه تفاصيل خبر ملكة جمال لبنان فالري أبو شقرا تحدد موعد زفافها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.