ملكة جمال لبنان فالري أبو شقرا تحدد موعد زفافها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قالت الفنانة فالري أبو شقرا، إن زواجها سيكون شهر يونيو المقبل.

وأضافت فالري أبو شقرا في تصريحات لموقع "et" بالعربي أنها تستعد لتجهيزات الزفاف واختيار مكان شهر العسل والأزياء التي سترتديها.

وتابعت فالري أبو شقرا، انها بدأت تصوير الجزء الثاني من مسلسل "ما فيّي" وشخصية "يسمة"، وسيتم عرض المسلسل في بداية السنة القادمة.

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ونفت الفنانة فالري أبو شقرا، انضمامها لأسرة مسلسل "الهيبة4"، مؤكدة أنه لم يتواصل معها احد.

وانضم للجزء الثاني من المسلسل وسام بريدي، في أول أعماله التمثيلية، والمسلسل من إخراج رشا هشام شربتجي.

يُذكر أن فالري أبو شقرا درست إذاعة وتلفزيون في الجامعة اللبنانية الأمريكية في بيروت، وشاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان وحازت على اللقب، ومثلت بلدها لبنان في مسابقة ملكة جمال العالم عام 2015 وحلت ضمن الـ 5 الأوائل، وحصلت على لقب أجمل وجه لعام 2015