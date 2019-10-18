وفاة أسطورة البالية الكوبية أليسيا ألونسو عن 98 عاما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفيت راقصة الباليه الأسطورية الكوبية أليسيا ألونسو، الخميس، عن عمر ناهز 98 عاما، وفقا لما ذكرته صحيفة "جرانما" الكوبية الرسمية.

وكتب الرئيس ميجيل دياز كانيل في تغريدة عبر تويتر: "رحلت أليسيا ألونسو، وتركت لنا فراغا هائلا، ولكنها تركت أيضا إرثا لا يضاهى، حيث وضعت كوبا في مصاف الأفضل في الرقص العالمي".

درست ألونسو الرقص في هافانا وفي مدرسة الباليه الأمريكية في نيويورك، واحترفت الرقص مع مصمم الرقصات جورج بالانشين عام 1939.

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وفي الأربعينيات، اكتسبت ألونسو سمعة كعضو في مسرح الباليه الأمريكي، حيث أدت رقصات بشكل متقطع حتى عام 1959.

وبعد أن تولى اليساريون السلطة في كوبا عقب الثورة عام 1959، تم تغيير اسم شركة ألونسو الخاصة إلى "باليه كوبا الوطني"، وأدت رقصات في أفضل مسارح العالم، بما في ذلك أوبرا باريس ومسرح البولشوي في موسكو.

وتوفيت ألونسو بمستشفى في هافانا، وفقا لتقارير إعلامية، قبل أن تلغي مشاركتها في افتتاح مهرجان الباليه الدولي في العاصمة لأسباب صحية.