مبادرة مالك مكتبي من لبنان إلى كل العالم

لطالما كنتُ على يقين بأنّ القصص والتجارب الحقيقية هي تلك التي تجمع حولها أناساً من كلّ العالم، بخاصة حين تحاكي شيئاً من حياتنا الخاصة”…

هكذا يختزل مالك مكتبي فكرة المشروع الجديد “MM Initiative” الذي يُطلقه من بيروت إلى العالم العربي، وصولاً إلى كلّ أنحاء العالم.

وعبر مبادرة مالك مكتبي، يعمل الإعلامي اللبناني مع فريق متخصّص، لجمع أشخاص من كلّ العالم العربي في متجر إلكتروني هو mmbymalek.com، ليُخبر كلّ منهم تجربته المُلهمة في الحياة.

زائر هذا المتجر الإلكتروني قد يعتقد للوهلة الأولى أنه أمام متجر إلكتروني عادي. إنما الحكاية تذهب أبعد بكثير من ذلك.

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عبر زيارة mmbymalek.com، سيجد الزائر تباعاً أغراضاً مختلفة من المحيط إلى الخليج وبأفضل نوعية، صُنعتْ من قصص الناس.

نعم، كل غرض معروض هو مستوحى من تجربة شخصية، من تحدٍ، من موهبة أو حلم. لكل غرض معروض قصّة، لكل غرض معروض هدف. ذلك أن جزءاً من العائدات سيذهب لدعم منظمات وجميعات عربية عدّة، في خطوة تدعم أشخاصاً آخرين ليكملوا قصصهم، يحققوا أحلامهم، ويتجاوزوا صعوبات تعرقل حياتهم.

أما الغرض الأول الذي يستهلّ به مكتبي مبادرته الإنسانيّة، فهو “تي شيرت” مستوحى من قصص الطفولة في العالم العربي، زُيِّن ببالون أحمر.

كل بالون حين يطير، ويختفي شيئاً فشيئاً… يُذكّركنا بأن الحياة لحظة موقتة وعابرة… ويذكرنا أيضاً بأن نبحث دائماً في السماء عن نقطة الأمل. وزوّار هذا المتجر الإلكتروني يُمكن أن يشكّلوا هم الأمل. ذلك أنّ كلّ T-shirt سيتم شراؤها، ستجعل ولداً محروماً يضحك مجدداً.

هذا هو الغرض، هذه هي القصة الأولى. على أمل أن تُحاكي الأغراض والقصص المقبلة جزءاً من حكاياتنا نحن، وعلى أمل أن نتعاون جميعاً في دعم الآخرين لإكمال قصصهم، ونُسهم من خلالهم في تعزيز إنسانيتنا أكثر.