كتب امير فتحي في الجمعة 18 أكتوبر 2019 08:51 صباحاً - شرت نجمة تلفزيون الواقع “كايلي جينر” صورةً جديدة لها عبر حسابها على إنستغرام ظهرت فيها بإطلالة مشابهة لشقيقتها كيم في Met Gala حيث اضطرت كيم خلاله ارتداء مشد ضيق جعلها لا تستطيع الجلوس.
وبالرغم من أن الفستان الجلدي الأسود ضيق إلا أن كايلي لم تستعين بأي من مصممين المشدات لتبدو أنيقة في هذا الفستان.
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
كانت هذه تفاصيل خبر كايلي جينر بإطلالة مثيرة بفستان جلدي قصير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.