نادين نسيب نجيم تبدأ بـ”بروفات” دورها الجديد لرمضان المقبل

متابعة بتجــــــــــــرد: بدأت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم البروفات الأولى لمسلسلها المنتظر، والمقرر أن تشارك فيه أمام الممثل السوري قصي خولي في ثنائية جديدة في موسم رمضان 2020، بعد أن نجحا سوياً في الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل “خمسة ونص”.
وأشارت المصادر الصحافية الى أنّ نجيم ستظهر بشخصية جديدة ستكون إضافة الى مسيرتها الفنية، بعد أن قدّمت أدواراً عدّة تمثّل دور المرأة في المجتمع.
فكيف ستطلّ نجيم في دورها الجديد؟
ومن المقرر أن تبدأ نادين نسيب نجيم والممثلين الذين سيشاركون في المسلسل تصوير مشاهدهم مع بداية العام المقبل.
وكانت نادين قد فازت بجائزة “أفضل ممثلة عربية” لعام 2019 عن دورها في مسلسل “خمسة ونص”، وذلك خلال فعاليات الدّور العاشرة من “مهرجان الفضائيات العربية” في مصر.
تجدر الإشارة إلى أن مسلسل “خمسة ونص” استحوذ على القوائم الأعلى مشاهدة في البلدان العربية وشارك في بطولته إلى جانب نادين نسيب نجيم الممثل السوري قصي خولي.
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