ابنة أصالة تنتقد الرجال.. فهل شائعة طلاق والدتها حقيقة؟

متابعة بتجــــــــــــرد: أحدثت شام الذهبي، إبنة الفنانة أصالة نصري، موجة واسعة من الجدل بسبب ظهورها في فيديو تحدثت فيه عن الرجال.

وقالت: “مين الراجل؟”، وأضافت متسائلة عن حقيقة وجود الرجل الذي يجعل المرأة تعتقد أنها لن تحب ثانية ولافتة إلى أن هذا لا يحدث أبداً ما يعني أن هذا الرجل غير موجود.

واعتبرت أن الرجل الذي يشعر المرأة بالأمان وبأنها ملكة هو ملك أيضاً، وأن ذلك الذي يجعلها تشعر بأنها بلا قيمة أو “قليّلة” هو “قليّل”.

وأحدث المقطع المصور ضجة كبيرة جداً على الحسابات التي تداولته على تطبيق “إنستغرام” خصوصاً أنه جاء بعد شائعة انتشرت بشأن طلاق والدتها من المخرج المصري طارق العريان.