ابن شقيق صابر الرباعي يدخل مجال الغناء وأغنيته الأولى تحقق نجاحًا ملحوظًا

متابعة بتجـــــــــــرد: أطلق الفنان التونسي أحمد الرباعي، وهو ابن شقيق الفنان صابر الرباعي، فيديو كليب أغنيته الجديدة “حكايتي أنا” التي صُوّرت تحت إشراف المخرج سيف الساحر، وهي من كلمات جيهان مجدي وألحان عثمان جاد وتوزيع أحمد مجدي، فيما الإنتاج لشركة MBA لصاحبها محمد بن عياد.

وحقّقت الأغنية نجاحاً كبيراً تجاوز مليون ونصف مشاهدة في وقت قصير منذ طرحها على اليوتيوب.

هذا، وينتظر أن يطرح الرباعي جديده باللهجة المغربية، على شكل ديو يجمعه بالفنان الفلسطيني عمر كامل.