اختراق هاتف ديمي لوفاتو وتسريب صور عارية لها!

متابعة بتجـــــــــــــرد: تعرضت النجمة الأميركية ديمي لوفاتو للسرقة، حيث تمكن أحدهم من السطو على هاتفها الشخصي واختراقه، ونشر لها صورًا عارية عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

من جانبهم أعرب محبّو لوفاتو عن دعمهم الكامل لها، حيث دشنوا هاشتاغ RespectDemi عبر الإنترنت وتصدّر في الساعات الماضية قائمة العبارات الأكثر تداولًا في عدد كبير من البلدان.

تجدر الإشارة إلى أن لوفاتو كانت قد مرّت بفترة عصيبة بسبب إدمانها على المخدرات وكانت تقارير أجنبية قد كشفت أن حالتها بدأت تتحسن بشكل كبير حيث تتعافى تدريجيًا خاصة أنها أعلنت أنها ستتنصر على هذه الآفة وتحاربها بعد تناولها جرعة زائدة من الهيروين.