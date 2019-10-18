جينيفر أنيستون تُزلزل “إنستجرام” بصورة!

متابعة بتجـــــــــــرد: أحدثت الممثلة الأمريكية جينيفر أنيستون ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما انضمت مؤخرا إلى موقع تبادل الصور الفيديوهات القصيرة الشهير “إنستجرام”.

وبعد يوم من تدشينها حسابها الرسمي على الموقع الشهير، تابعها أكثر من 13 مليون شخص، وأصيب الموقع بخلل تقني، حيث لم يتمكن المستخدمون من متابعتها بسبب الوتيرة التصاعدية والمتسارعة.

وقال متحدث باسم شركة فيسبوك، المالكة لإنستجرام، في بيان نشرته “CNN”: “إننا ندرك أن بعض الأشخاص كانوا يواجهون مشكلات بعد ملف جنيفر… نحن سعداء لأن يكون هذا الصديق كجزء من مجتمع إنستغرام”.

واشتهرت أنيستون (50 عاماً) بدور جين في سلسلة مسلسل “فراندز” التي نالت شهرة واسعة، ويعد أحد أشهر المسلسلات الكوميدية الأمريكية طيلة عشرية كاملة وعلى مدى عشرة مواسم كاملة، وكان أول بث للمسلسل في سبتمبر/ أيلول من عام 1994، على شبكة “إن بي سي” التلفزيونية واستمر إلى غاية 2004.

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ونشرت أنيستون صورة لها تجمعها مع بعض الأصدقاء الذين كانوا من الطاقم الرئيس المشارك في سلسلة “فريندز” وهم كورتني كوكس، ليزا كودرو، مات لوبلان، ماثيو بيري وديفيد شويمر، وكتبت بتعليقها عليها: “والآن نحن أصدقاء على إنستغرام أيضا”.

ونشرت أنيستون منشورا جديدا، تعليقا على العطل الذي أصاب “إنستجرام”، وكتبت ممازحة الجمهور: “آسفة، أعتقد أنني دمرته” ولم يدم الوضع طويلا قبل أن يتم حل الأزمة.

وكانت الممثلة الأمريكية تحدثت في لقاء إعلامي سابق عن أن فريق عمل “فريندز” تمكن من الاجتماع مجددا في أحد منازل الممثلين لتناول العشاء في لقاء أعاد لهم ذكريات الجميلة والحنين إلى أيام السلسلة.