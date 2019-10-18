عاصفة تجبر طائرة الأمير وليام وزوجته على إلغاء الهبوط مرتين

متابعة بتجــــــــــــرد: قال الأمير البريطاني وليام أنه وزوجته كيت بخير بعدما اضطرت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي كانت تقلهما إلى إلغاء الهبوط في إسلام آباد مرتين، أمس الخميس، وعادت إلى لاهور إثر عاصفة رعدية شديدة.

وحاولت الطائرة الهبوط مرتين في قاعدة روالبندي الجوية ومطار إسلام آباد الدولي قبل أن تقرر العودة إلى لاهور؛ بحسب “رويترز”. وقال الأمير وليام للصحفيين ممازحا: “إن المشكلات وقعت لأنه كان يقود الطائرة”. Advertisements وكان الأمير وليام يعمل في السابق قائد طائرة هليكوبتر للبحث والإنقاذ. ويقوم وليام وكيت بزيارة رسمية لباكستان تستغرق 4 أيام. وتعد زيارة الأمير ويليام هي الأولى لأفراد العائلة الملكية البريطانية منذ عقد من الزمان. وكان هدف الزيارة بحث العلاقات البريطانية الباكستانية، ومناقشة العديد من القضايا من بينها التغير المناخي، والتعليم، والأمن.

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