تركي آل الشيخ يُعلّق على مسرحية محمد هنيدي.. وهذا ما قاله!

متابعة بتجــــــــــــرد: زار رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، فريق عمل أحدث مسرحيات الفنان الكوميدي المصري محمد هنيدي، التي بدأ عرضها يوم أمس الخمس ضمن فعليات “موسم الرياض”.

وعبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” شارك آل الشيخ الجمهور، بمقطع مصور من زيارته إلى فريق عمل مسرحية “3 أيام في الساحل، حيث مازح هنيدي قائلًا: “إيه المسرحية الفاشلة دي؟”، ليجيب هنيدي بعفوية: “فاشلة أوي”، وسط ضحكات متبادلة من الطرفين.

هذا ويُظهر المقطع المصور، صعود تركي آل الشيخ إلى خشبة المسرح لالتقاط صورة تذكارية مع فريق عمل المسرحية، التي تضم كل من مها أبو عوف، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، ندى موسى، محمد ثروت، محمد محمود وغيرهم.

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يشار إلى أن مسرحية “3 أيام في الساحل” عرضت لأول مرة خلال الصيف الماضي في جدة، ضمن موسم جدة، وتعرض غدا في العاصمة الرياض للمرة الثانية، في ظل وجود جميع طاقمها، وتستمر على مدار أربعة أيام، وتحديدًا حتى 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، على مسرح الرياض بوليفارد، وتأتي بدعم من الهيئة العامة للترفيه، ضمن “موسم الرياض”.

وانطلق “موسم الرياض” في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ويستمر إلى 15 ديسمبر/ كانون الأول المقبل لمدة 70 يوما، في 12 منطقة مختلفة، ويتوقع أن يستقطب الموسم 20 مليون زائرًا، منهم 4 ملايين من سكان الرياض وحدهم.

ويضم الموسم حفلات غنائية لكبار نجوم الغناء في الوطن العربي منهم: راشد الماجد، أنغام، محمد حماقي، ماجد المهندس، عبادي الجوهر، عاصي الحلاني، نجوى كرم، شيرين عبد الوهاب، راغب علامة، وليد توفيق، حسين الجسمي، أصالة، صابر الرباعي، نوال الزغبي، تامر حسني، نانسي عجرم، ومحمد عبده.