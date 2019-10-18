عقوبة صارمة بحق الطيار الذي سمح لـ محمد رمضان بقيادة الطائرة!

متابعة بتجــــــــــرد: فرضت وزارة الطيران المدني المصري، اليوم الخميس، عقوبة صادمة على الطيار الذي سمح للفنان محمد رمضان بدخول قمرة القيادة.

وفي التفاصيل، أصدر وزير الطيران المدني المصري تعليماته بإلغاء رخصة الطيار قائد الرحلة وسحبها مدى الحياة وعدم توليه مستقبلا أي أعمال تخص الطيران المدني سواء كانت أعمالًا إدارية أو فنية. كما أمر وزير الطيران المصري، بسحب رخصة الطيار المساعد لمدة عام.

وأكدت وزارة الطيران المدني المصري في بيانها، “على ثقتها بشركات الطيران المصرية والتزامها بتطبيق المعايير القياسية الدولية لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة، وكذلك ثقتها في مهنية وحرفية الطيارين المصريين والتزامهم بالتشريعات والقوانين التي تحقق أعلى معدلات السلامة الجوية، حيث تعد هذه الواقعه عملا فرديا لا يدل على عدم انضباط والتزام الطيارين المصريين بالمعايير الدولية”.

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وأضافت أن “صناعة الطيران المدني تقوم بالأساس على الالتزام المطلق بمعايير السلامة الجوية ولا مجال للتهاون مطلقا مع أي إخلال أو استهتار أو تجاوزات لتلك المعايير”.

وذكرت صحيفة “أخبار اليوم” أن سلطة الطيران المدني المصري أصدرت تعليمات بإيقاف قائد الرحلة والطيار المساعد عن الطيران، وإحالتهما للتحقيق العاجل “وذلك لارتكابهما فعلًا ممنوعا منعا باتّا، طبقًا لقواعد وتعليمات الطيران المدني العالمي والمصري وضد سلامة الطيران”.

يذكر أن رمضان كان قد وثق من خلال حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تجربته بقيادة الطائرة وهو في طريقه إلى السعودية.