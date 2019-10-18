أحمد عز يكشف كواليس جديدة من تصوير "الممر" بالذخيرة

كشف الفنان أحمد عز، عن مفاجأة في كواليس تصوير فيلم الممر، مؤكدًا أنه تم استخدام ذخيرة حية، ومعدات الحرب التي استخدمت أثناء حرب أكتوبر عام 1973، مشيرًا إلى أن تنفيذ الأعمال الحريبة ليس سهلا.

وأضاف أحمد عز، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج “مساء dmc” مع الإعلامي رامي رضوان، أن النجاح الذي حققه الفيلم هو عدم شعور المشاهد بوجود الغرافيكس، موجها الشكر والتقدير لجميع العاملين خلف الكاميرا باعتبارهم السبب وراء هذا النجاح.

ويٌشارك في بطولة الفيلم كتيبة ضخمة من النجوم هم أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار،أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، كما يضم الفيلم هند صبري، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

طرح بوستر تشويقي لفيلم "كيرة والجن"يتصدره كريم عبد العزيز وعز

كريم عبدالعزيز وأحمد عز يبدأن تصوير "كيرة والجن" مطلع كانون الثاني 2020