شكرا لقرائتكم خبر عن "نسيتو".. أحدث أغانى محمد نور بطريقة الفيديو كليب من فرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب محمد نور لطرح أغنية جديدة مصورة على طريقة الفيديو كليب بعنوان "نسيتو"، حيث انتهى من تصويرها مؤخرًا، والأغنية من كلمات جمال الخولي، وألحان محمد خلف.

وقال ملحن الأغنية محمد خلف، لـ"الخليج 365"، إنه سعيد بالتعاون مع محمد نور فى الأغنية، موضحًا أن الأغنية جديدة ومختلفة عن أعمال محمد نور الغنائية السابقة، وتم تصويرها فى فرنسا، معربًا عن أمنياته أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور وقت طرحه على يوتيوب.

يذكر أن آخر أعمال محمد نور كان ألبوم "مسا مسا"، الذى حقق ردود أفعال إيجابية، وضم 10 أغنيات بين الدراما والحزن والرومانسى والمقسوم والهاوسات، وهى: "مسا مسا" و"حبيت معاك" و"إنسانى وخليك بعيد" و"مدرس جغرافيا" و"غايب عن عينى" و"موحشتنيش إزاى" و"متعودتش على الأيام" و"لو على الفراق" و"اتاثرت بيك" و"عليا".