"خيالي ومبهر".. هنيدي يعلق على مسيرة "البوليفارد" بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر الفنان محمد هنيدي، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" فيديو لمسيرة افتتاح موسم الرياض في موقع "البوليفارد"(الواقع في تقاطع طريق الأمير تركي الأول مع طريق الأمير محمد بن سلمان) شمال العاصمة الذي سيشهد عددا من الاحتفالات.

وكتب هنيدي: "من فترة كان بيتكلم محللين على التنظيم المبهر لعروض المصارعة في السعودية، البوليفارد النهارده تخطى أي توقعات كان ممكن نتخيلها في يوم من الأيام وكل ده حصل في أيام ، إنجاز خيالي ومبهر ومبروك للسعودية".

Advertisements

وشهد الجمهور في "البوليفارد" أمس في الساعة 9:00 مساءا مسيرة افتتاح "موسم الرياض" التي تعتبر أكبر مسيرة استعراضية في السعودية، بمشاركة أكثر من 1500 مؤد يرتدون أزياء تنكرية، إضافةً إلى عروض دراجات "هارلي" النارية وعروض الألعاب النارية.

وقدم النجم وليد الجيلاني أولى حفلات "ليالي عدنية" ضمن "موسم الرياض".