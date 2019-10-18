- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
نشر الفنان محمد هنيدي، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" فيديو لمسيرة افتتاح موسم الرياض في موقع "البوليفارد"(الواقع في تقاطع طريق الأمير تركي الأول مع طريق الأمير محمد بن سلمان) شمال العاصمة الذي سيشهد عددا من الاحتفالات.
وكتب هنيدي: "من فترة كان بيتكلم محللين على التنظيم المبهر لعروض المصارعة في السعودية، البوليفارد النهارده تخطى أي توقعات كان ممكن نتخيلها في يوم من الأيام وكل ده حصل في أيام ، إنجاز خيالي ومبهر ومبروك للسعودية".
وشهد الجمهور في "البوليفارد" أمس في الساعة 9:00 مساءا مسيرة افتتاح "موسم الرياض" التي تعتبر أكبر مسيرة استعراضية في السعودية، بمشاركة أكثر من 1500 مؤد يرتدون أزياء تنكرية، إضافةً إلى عروض دراجات "هارلي" النارية وعروض الألعاب النارية.
وقدم النجم وليد الجيلاني أولى حفلات "ليالي عدنية" ضمن "موسم الرياض".
كانت هذه تفاصيل خبر "خيالي ومبهر".. هنيدي يعلق على مسيرة "البوليفارد" بالسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.