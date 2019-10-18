فيديو| ياسمين رئيس تقود سيارة في الملاهي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشرت الفنانة ياسمين رئيس، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" فيديو لها وهي تقود سيارة في الملاهي. وعلقت ياسمين على الفيديو: "للأبد". وتشارك ياسمين في بطولة فيلم "لص بغداد" إلى جانب محمد إمام، محمد عبد الرحمن، فتحي عبد الوهاب، صلاح عبد الله، وهو عمل من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.

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