هذا ما قالته دنيا سمير غانم عن نبيلة عبيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منى الموجي:

قالت الفنانة دنيا سمير غانم، إنها تعتبر الفنانة نبيلة عبيد واحدة من العائلة، وإذ تجمعها بها صداقة عائلية منذ فترة طويلة.وتابعت في مداخلة هاتفية مع برنامج "أسرار النجوم" على إذاعة نجوم إف إم: "الفنانة نبيلة عبيد غالية عليا كنجمة وجارة وصديقة، بعتبرها أنا وإيمي صديقتنا مش صديقة بابا وماما".

وردت نبيلة أنها تشعر بأن إيمي ودنيا وزوجها المذيع رامي رضوان أولادها، "بحبكم جدا وإعجابي بيكي وبشخصية لهفة كبير".

وأضافت دنيا "نبيلة عبيد فنيا من الناس اللي بتعلم منها، وعملت أدوار متنوعة، والمفضل عندي منها: الراقصة والطبال والراقصة السياسي ورابعة العدوية والعذراء والشعرالأبيض، فيهم تنوع فظيع، أول ما بيجوا لازم أقعد أتفرج وأتعلم".