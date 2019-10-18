شكرا لقرائتكم خبر عن كريستيان بيل ومارك ويلبيرج فى بوسترات جديدة لـ فيلم Ford v Ferrari والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة 20th century المنتجة لفيلم الأكشن والسيرة الذاتية الجديد Ford v Ferrari، بوسترين لأبطال العمل كريستيان بيل ومارك ويلبيرج، ومن المقرر طرح الفيلم في 15 نوفمبر المقبل.



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فيلم Ford v Ferrari، من بطولة الثنائى الشهير كريستيان بيل ومارك ويلبيرج، ويشارك فى بطولته كل من كايتريونا بالفي، جون برنثال، جوش لوكاس، نوح جوبي، راي ماكينون، ج فيلد، تريسي ليتس، إيان هاردينج، والاس لانجهام، وايت ناش، الفيلم من إخراج جيمس مانجولد، وتأليف الثلاثى جيز بتروورث، جون هنري بتروورث، جيسون كيلر.



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ويسرد الفيلم قصة حياة دامون كارول شيلبي، السائق الأمريكي الأسطورى، الذى كان يعمل لحساب شركة فورد فى تلك الفترة لتصنيع سيارة تتغلب على فيراري فى سباق السيارات الشهير لومان عام 1966، ويشاركه على الجانب الأخر كين مايلز الذى يجسد شخصيته "بيل" وهو سائق بريطانى متمرد يقود سيارة فيراري ويسطر على السباق.

يذكر أن شركة 20th century قد أعلنت عن طرحها فيلم المغامرة الجديد Jungle Cruise، الذى سيطرح في 24 يوليو من العام المقبل 2020، الفيلم من إنتاج شركتى ديزنى و20th century .

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فيلم Jungle Cruise من بطولة دواين جونسون، إميلي بلانت، جيسي بليمونس، جاك وايتهول، بول جياماتي، إدجار راميريز، فيرونيكا فالكون، أندي نيمان، رافائيل اليخاندرو، مارك اشورث، داني روفيرا، جيسون نيو، كيم جوتيريز، العمل من إخراج جاومي كوليت سيرا، ومن تأليف جلين فيكارا، مايكل جرين، جون ريكا.

فيلم الجديد Jungle Cruise يدور حول بناءً على رحلة ديزني لاند الترفيهية حيث يقوم مجموعة من المسافرين بأخذ زورق نهرى صغير عبر غابة مليئة بالحيوانات والزواحف الخطرة، ولكن مع وجود عنصر خارق للطبيعة.