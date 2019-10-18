رانيا يوسف تتألق بفستان قصير على البحر!

كتب امير فتحي في الجمعة 18 أكتوبر 2019 05:51 صباحاً - شاركت الفنانة المصرية رانيا يوسف متابعيها بصورة جديدة من احدث اطلالاتها وذلك عبر حسابها على انستغرام. وظهرت رانيا يوسف في الصورة بفستان قصير فوق الركبة أثناء تواجدها بأحد الشواطئ لقضاء عطلتها الأسبوعية. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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