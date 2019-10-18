شكرا لقرائتكم خبر عن الفلسطينى فادى أندراوس فى أغنية "سينجل" باللهجة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب الفلسطينى اللبنانى فادى أندراوس نجم ستار أكاديمي لطرح أغنية جديدة "سينجل" باللهجة المصرية، من كلمات سيد حسن، وألحان أحمد مصطفي، وتوزيع زووم، والأغنية تحمل طابعا جديدا ومختلف يتماشى مع تطور الموسيقي فى مصر حسبما قال الشاعر سيد حسن لـ"الخليج 365".

كشف المطرب فادى اندراوس مؤخرا في حوار تليفزيون له أنه تعرض لأزمة صحية كبيرة، كادت أن تتسبب في القضاء على حياته، بسبب تعاطى الكثير من المنشطات التي سببت له أزمة في القلب.

يذكر أن المطرب فادى أندراوس هو نجم برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "ستار أكاديمى"، وقدم عدد من الكليبات منها "معاك"،"حكاية نصر"، "إطلعي مني"