شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة CW تجدد مسلسل The Outpost لموسم ثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جددت شبكة CW مسلسل The Outpost لموسم ثالث، وهو عبارة عن دراما خيالية من تأليف جيسون فولر وكينان جريفين، ومن بطولة جيسيكا جرين، جيك ستورموين، أناند ديساي باروشيا، إيموجين ووترهاوس، روبن مالكولم، وأندرو هوارد.

وتتركز القصة على تالون، الناجية الوحيد لسباق "بلاك بلودز"، عندما كانت لا تزال طفلة، حيث ذبحت عصابة مرتزقة بلا رحمة قريتها بأكملها، والآن بعد أن أصبحت راشدة، بدأت تظهر قواها، وبعد هزيمة جيش Dred واستعادة المخفر الأمامي، في الموسم الثاني، أعد Talon و Gwynn أنفسهم لمحاربة Prime Order، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale ".

وبلغ متوسط مشاهدة الموسم الثاني من 0.12 في التصنيف الديموجرافي للفئة العمرية 18-49 و 590 ألف مشاهد، وذلك بالمقارنة مع الموسم الأول، انخفضت النسبة بـ حوالى 16٪ و 6٪ على التوالي، وكان قد انتهى الموسم الثاني من البث الشهر الماضي، في 26 سبتمبر.

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وكانت قد أعلنت شبكة CW انضمام أثنين من الممثلين إلى الموسم الثانى من مسلسل Roswell, New Mexico، وهما جيسون بير، وجايوس تشارلز، ولم تكشف الشبكة عن الدور الذى سيقوم به كلا الممثلين جيسون بير، وجايوس تشارلز.

وكات قد أعلنت الشبكة انضمام المممثلة جوستينا أدورنو إلى الموسم الثانى من مسلسل Roswell, New Mexico، الذى يعرض على شبكة CW ، وستلعب أدورنو دور ستيف، وهى فتاة شابة بارعة حاصلة على تعليم جيد، ولا تخشى التعبير عن آرائها حيث تميل إلى الجدل دائما.