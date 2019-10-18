"قلبي مفتوح للحب".. دوللي شاهين تنشر صورا مع الورود

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشرت الفنانة دوللي شاهين، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورًا لها مع بوكية ورد. وعلقت على الصور: "أكتوبر، ما كنتش عايزة احتفل بالمناسبة دي وعايزة انسى التاريخ ده تماما، بس الذكريات الحلوة لازم نفتكرها ونتعلم من اخطائنا.. كل سنة وأنا طيبة، كل سنة وأنا قلبي مفتوح للحب وللحياة، كل سنة وأنا مليانة أمل في بكره إنه أحلى إن شاء الله، كل سنة وأنا أحلى". وطرحت الفنانة دوللي شاهين، مؤخرا كليب "الحاجة داعيالك"، والذي حقق نجاحا كبيرا.

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