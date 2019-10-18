​محمد رمضان ينتهى من تصوير "السلطان" في المغرب (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" صورة له يعلن بها انتهاء تصوير كليبه الجديد "السلطان". وكتب رمضان: "مراكش، انتهينا من تصوير كليب السلطان أمس كل الشكر للمغرب (ملكاً و شعباً)". يُذكر أ ن آخر أعمال الفنان محمد رمضان مسلسل "زلزال" من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر.

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