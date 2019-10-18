صورة| خالد الصاوي يصف نفسه بـ"الجوكر"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشر الفنان خالد الصاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة له وهو يدخن. وكتب الصاوي: "أردت الإقلاع عن التدخين، فأشعلت سيجارة وبدأت أفكر في الأمر، الجوكر خالد الصاوي" يُذكر أن الفنان خالد الصاوي ينتظرعرض فيلمه الجديد "الفلوس" من بطولة تامر حسني وزينة من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج سعيد الماروق.

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